Juventusnews24.com - Abbonamenti Youtube Juventusnews24: al via la campagna nel nostro canale bianconero! Due livelli per voi, ecco cosa vi aspetta e cosa potete trovare – VIDEO

di Redazione: partita lanel! Dueper voi,Con la voglia di accrescere una community in continua espansione, che quotidianamente realizza contenutionline, la redazione dilancia ufficialmente glial.Ogni giorno, realizziamo e pubblichiamodi approfondimento sul mondo della Juve: una offerta completa e totalmente gratuita, che spazia dalle live post partita con “Ma che partita hai visto?”, fino alle analisi a freddo di Paolo Rossi, i temi di giornata di “Più Chiara di così” con Chiara Aleati, e l’approfondimento su Juventus Women e Next Gen a cura di Mauro Munno e di Marco Baridon. E non mancano interviste ai tifosi, dibattiti di approfondimento e focus sugli argomenti più caldi di casa Juve.