Ilgiorno.it - A2a, la cavalcata del 2024: “Risultato senza precedenti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Redditività in crescita per A2a, che chiude ilcon un margine operativo lordo (Ebitda) di 2,33 miliardi di euro, il 18% in più del 2023. L’Ebitda Ordinario, ovvero al netto delle poste straordinarie registrate nel periodo, si attesta a 2,32 miliardi di euro in crescita del 20% rispetto all’esercizio 2023 (1,93 miliardi di euro). “Ilè stato un anno di fortissima crescita per A2a,mai tralasciare il percorso che ci vede impegnati nel processo di decarbonizzazione del Paese – dice l’ad Renato Mazzoncini nel commentare i risultati preliminari di esercizio all’esame del Cda -. L’Ebitda ha raggiunto 2,33 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto al 2023: un. Abbiamo inoltre realizzato 1,51 miliardi di investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture; registrato un incremento della produzione da fonti rinnovabili (+33% rispetto all’anno precedente) e ampliato il numero dei nostri clienti”.