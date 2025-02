Lortica.it - A1, riaperto il tratto tra Arezzo e Monte San Savino

Leggi su Lortica.it

Dopo un’intera notte di interventi, è statoalle 6:30 ildell’autostrada A1 Milano-Napoli traSan, precedentemente chiuso a causa di un grave incidente avvenuto al km 368.L’incidente, verificatosi intorno alle 18:45 di giovedì 20 febbraio, ha coinvolto tre mezzi pesanti in viaggio verso Roma. Uno di essi ha invaso la carreggiata opposta, in direzione Firenze, prendendo fuoco. Fortunatamente, nessun veicolo proveniente dalla direzione opposta è rimasto coinvolto. I tre autisti hanno riportato ferite lievi, mentre un uomo di 52 anni è stato trasportato all’ospedale San Donato diin codice 2.Le operazioni di ripristino hanno richiesto l’intervento per tutta la notte di squadre della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici e pattuglie della Polizia Stradale.