A Working Man | Il trailer italiano del film con Jason Statham

L’action mansta per tornare in sala con AMan, il nuovo adrenalinicodiretto da David Ayer.Prodotto dal colosso Amazon MGM Studios (da poco co-proprietaria del franchise James Bond). il nuovo action movie dal titolo AMan mette al centro dell’azione il carismatico, qui alle prese con un viaggio nello sporco mondo dei trafficanti di uomini. In AMan, infatti, un ex agente delle operazioni segrete (), ora dedito al lavoro edilizio, si ritrova costretto a ritornare in azione per salvare la figlia del suo capo.AManMan Note di ProduzioneDavid Ayer ha co-scritto ilcon Sylvester Stallone, i due si sono basati sul romanzo del 2014 di Chuck Dixon “Levon’s Trade”., Ayer, Stallone, Chris Long, John Friedberg, Bill Block e Kevin King Templeton sono i produttori.