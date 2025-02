Movieplayer.it - A Thousand Blows, i protagonisti: "Una serie per raccontare la gentrificazione della società"

Leggi su Movieplayer.it

La nostra intervista a Malachi Kirby, Erin Doherty e Stephen Graham, al centro del nuovo show firmato da Steve Knight. In streaming su Disney+. "Poesia". C'è tutta la potenzapoesia dietro la scrittura di Steve Knight. A dircelo Malachi Kirby, Erin Doherty e Stephen Graham, idi A, scritta proprio dall'autore di Peaky Blinders. Lain sei episodi, arrivata su Disney+, ci porta in piena epoca Vittoriana: nella Londra del Diciannovesimo secolo si intrecciano le storie brutali e disperate di un gruppo di personaggi (realmente esistiti) in lotta per la sopravvivenza: tra loro Hezekiah, immigrato jamaicano che si imporrà nel sottobosco dei ring illegali dominati dal boxeur Sugar Goodson. A muovere le fila criminose, Mary Carr, leaderForty .