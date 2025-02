Gqitalia.it - A Thousand Blows è una serie must see se ami i period drama, il pugilato, i crime, le storie vere e… Peaky Blinders

La prima volta che mi hanno parlato di Ami avevano detto che raccontava una bella storia di, andando alle origini (a volte losche) di questo sport, ma la prima puntata dello show è stata una totale sorpresa.Lainizia seguendo due esuli giamaicani, sopravvissuti al massacro dei ribelli di Morant Bay riparati in Gran Bretagna con la speranza di rifarsi una vita e il sogno di trovare una società più evoluta e accogliente, che, scesi da una nave, muovono i loro primi passi per Londra e si imbattono in un astuto gruppo di borseggiatrici che riescono a segnare un colpaccio fingendo un parto improvviso nel mezzo di una trafficatissima via della capitale.ARobert ViglaskyI due ragazzi le seguiranno, incuriositi dalla loro abilità e sintonia di gruppo, per poi cercare inutilmente alloggio e ritrovarsi a condividerlo, parzialmente, con quella che sembra la loro leader.