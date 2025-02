‘A Thousand Blows’ e la storia incredibile e vera di Hezekiah Moscow e della Regina dei 40 Elefanti

Leggi su Funweek.it

Se cercate il nomesui motori di ricerca, la prima immagine a comparire nei risultati sarà quella di un giovane boxer fotografato da Harry Carpenter. Siamo nel 1888 nell’East End londinese:è un ragazzo giamaicano – di origini cinesi – che, negli ultimi anni dell’800, si fece un certo nome nella capitale britannica come campione di boxe. Squattrinato e spesso ai margini,– il domatore di leoni – girava Londra negli stessi anni in cui tra i vicoli imperversavano le 40 Elephants, gang di sole donne che – tra il 19esimo e il 20esimo secolo – con furti e colpacci faceva impazzire la polizia londinese.È unaassurda, ma assolutamente. Quando Steven Knight se l’è ritrovata tra le mani – tra l’altro nel periodo in cui ancora lavorava a Peaky Blinders – quasi non gli sembrava vero.