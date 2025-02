Ilrestodelcarlino.it - A teatro la storia di Olivetti

"22Cortocircuito" di Isabella Carloni si prepara ad andare in scena domani alle 21.15 alVelluti di Corridonia. Lo spettacolo è ispirato alla figura e al pensiero visionario di Adriano. I suoi innovativi progetti industriali, e il suo principio del reinvestimento del profitto aziendale a beneficio della comunità che l’ha generato, restituiscono un’idea diversa di sviluppo, che mette in relazione economia, vita, tecnologia e cultura. "Abbiamo voluto inserire nella programmazione teatrale – dice l’assessore alla cultura Massimo Cesca – uno spettacolo su, funzionale al progetto di Maestria che stiamo portando avanti per la valorizzazione del ‘saper fare’ tipico dei nostri artigiani e imprenditori". Infatti venerdì, (dalle ore 10) presso l’aula magna dell’Ipsia "F.