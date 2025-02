Tarantinitime.it - A Sava Gianluca Saitto spiega l’alta moda milanese agli studenti del “Del Prete-Falcone”

Tarantini Time QuotidianoAlle ore 11.00 di sabato 22 febbraio ore il famoso couturiersarà presso la Sala conferenze dell’I.I.S.S. “Del” diper incontrare glidell’indirizzo di studi “Industria e Artigianato per il Made in Italy.L’incontro, moderato dal Prof. Ciro Albano, sarà aperto dai saluti della Dr. Pierangela Scialpi, dirigente scolastico I.I.S.S. “Del”.Sarà soprattutto un incontro motivazionale in cui il stilista d’altaracconterà la propria esperienza, parlando dei sacrifici, delle sfide e dei successi che ha vissuto nel proprio percorso professionale.Il couturier spiegherà come nasce un abito d’altadalla sua ideazione alla realizzazione finale, con bozzetti di, a Taranto per presentare le sue creazioni all’evento “Baux brinda Martini”, negli ultimi anni è stato nel capoluogo jonico per presentare i suoi abiti in sfilate nelle due edizioni dell’importante kermesse “Méditerranée” che si avvale della direzione artistica di Mario Rigo.