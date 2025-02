Lanazione.it - A Rondine l’inaugurazione dell’Anno Santo

Arezzo, 21 febbraio 2025 – L'ultima porta del Giubileo non si apre, si spalanca di scatto sul mondo. “Quando siamo arrivati in questa chiesa era crollato il tetto e si vedeva il cielo” racconta Franco Vaccari, il presidente di. Giovedì sera quella navata semplice della Cittadella ha raccolto oltre cento persone, tutte le autorità dal Questore al Prefetto al Consiglio regionale e la Provincia, fino ai vertici delle forze dell'ordine, e ben quattro religioni. “Non disperate della misericordia di Allah! In verità, Allah perdona tutti i peccati”: è l'unico Rito giubilare che si apre con un versetto del Corano, a leggerlo è Hamza, bosniaco, laureato in teologia islamica e uno degli studenti di. Il Rito infatti è stato introdotto da una premessa laica, nell’insegna dell’unclusività, dando voce alle diverse scritture religiose.