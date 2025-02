Tpi.it - “A Penelope che prende la valigia”: in esclusiva un estratto del libro di Cristina Manetti

Pubblichiamo undel romanzo “Achela“, ilscritto da, giornalista, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, Presidente del Museo Casa di Dante, ideatrice del progetto Toscana delle donne, progetto trasversale della Regione Toscana contro la violenza e le discriminazioni di genere, per promuovere i diritti, i meriti, i talenti delle donne in modo innovativo e con linguaggi meno convenzionali. Un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicennee alle sue compagne immaginando di riempire ladi parole che, se ben adoperate, diventeranno fatti, determineranno i cambiamenti e il loro futuro, così come è accaduto a molte donne prima di loro.Cara,ma anche cara Matilde, cara Stella, cara Emma, cara Sofia, cara Frida, care tutte: ora sta a te, sta a voi, partire per questo viaggio.