Donnapop.it - A La Vita in Diretta scoppia il putiferio, le ospiti urlano e Alberto Matano cerca di fermarle: ecco cosa è successo

A Lainsi è scatenato un vero e propriohato di ere il peggio, ma le suesi sono trovate in forte disaccordo per ciò che riguarda il Festival di Sanremo.? Nello studio dierano presenti Luca Tommassini, Concita Borelli e Alessandra Mussolini. Parlando del Festival di Sanremo, glide Lainhanno alzato un po’ i toni. Per quale motivo? Tutto è cominciato quando nella trasmissione è stata citata Giorgia.Per moltissimi la cantante romana è la vincitrice morale del Festival di Sanremo 2025 e già dalla prima serata in tanti hanno immediatamente sostenuto che dovesse essere lei a salire sul podio di questa edizione. Purtroppo per lei, come sappiamo, non è stato così e il primo posto è toccato a Olly.