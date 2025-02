Udine20.it - A Gorizia sabato 22 febbraio si festeggia con il Carnevale

Leggi su Udine20.it

Quest’anno ailraddoppia: domani,22, per la prima volta il centro cittadino sarà attraversato dall’EuroEuropeo, evento indimenticabile, capace di unire tradizione, cultura e musica in una grande celebrazione internazionale in onore di GO! 2025. Domenica 23largo alla tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi delno, che potrà contare sulla partecipazione record di oltre 1.700 maschere.EuroInterverranno 18 gruppi provenienti da Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, ognuno con il proprio contributo artistico e culturale, con costumi elaborati, coreografie spettacolari e performance musicali che rifletteranno le rispettive tradizioni. Un elemento distintivo sarà la Guggenmusik, stile musicale nato a Basilea, in Svizzera, nella seconda metà del XX secolo.