Foggiatoday.it - A Foggia biciclettata per monitorare i percorsi

Leggi su Foggiatoday.it

Unaanche ‘monitorante’ per promuovere alcuni dei tracciati delle decine di chilometri di piste ciclabili che attraversano la città diin una rete che può consentire lunga percorrenza in sicurezza per chi si muove su due ruote. È l’iniziativa organizzata dalla Comunità.