Secoloditalia.it - A Farage piace il modello Meloni: “Sta facendo un lavoro fantastico. Ha rafforzato i conservatori d’Europa”

Leggi su Secoloditalia.it

Giorgia“staun”, “il vostro Paese non è più una barzelletta e questo non è poco”. Questa l’idea del leader di Reform Uk Nigel, intervistato da Repubblica.“staun. Alcuni sono delusi perché speravano che prendesse posizioni più radicali, però ha portato all’Italia una stabilità e un rispetto che prima non esistevano. Il vostro Paese non è più una barzelletta e questo non è poco”, ha detto, che però, rispondendo a una domanda se la consideri troppo debole con l’Unione europea, ha risposto: “Avrei preferito posizioni più dure”.vede l’arrivo di un cambiamento in Europa, anche se dichiara diversità rispetto al partito di estrema destra tedesco AfD che, nelle elezioni tedesche, potrebbe registrare un grande avanzamento.