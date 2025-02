Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante di Sestriere: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

vuole essere grande protagonista neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante torna a regalare emozioni dopo aver lasciato spazio ai Mondiali e incomincia l’intenso weekend sulle nevi italiane. L’azzurra si presenterà all’appuntamento da fresca Campionessa del Mondo di specialità e punta al grande colpaccio tra le porte larghe della pista intitolata a Giovanni Agnelli.debilitata dall’influenza al: “Sono stata una larva”La fuoriclasse valdostana svetta in testa alla classifica generale con 70 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami e il fine settimana nella località piemontese rappresenta un crocevia fondamentale nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo.