Tarantinitime.it - A bordo di auto rubata scappano alla vista della polizia, denunciati

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLadi Stato ha denunciato in stato di libertà un 40enne pregiudicato ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e riciclaggio ed un giovane di 22anni anch’egli ritenuto presunto responsabile del reato di riciclaggio in concorso con altri. Nel corso di mirati servizi finalizzati soprattuttorepressione dei reati contro il patrimonio, il personale del Commissariato di Manduria ha notato, in corrispondenza di un incrocio nel centro cittadino, due persone adi una Fiat Panda con targa straniera chedell’, hanno improvvisamente accelerato nonostante il semaforo rosso, dando la chiara impressione di volersi sottrarre ad un eventuale controllo. Immediata è stata la risposta dei poliziotti che si sono messi all’inseguimento dell’che, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi e l’azionamento dei segnali acustici, ha continuato nella sua fuga compiendo anche manovre spericolate e pericolose per lein transito.