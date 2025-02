Lanazione.it - A 92 anni in attesa di entrare in una rsa. Quando il posto sembrava arrivato, la beffa: “Può restare solo un mese”

Prato, 21 febbraio 2025 – Novantadueindiin una rsa. Eilalla rsa Gonfienti, ecco la: il soggiorno eraper un. Carla Bini, classe 1933, è un’anziana di Prato che dal 2016 sta vive fra casa e strutture a pagamento. Il figlio Alessandro ha preso anche duedi aspettativa dal lavoro per seguirla. Poi la situazione si è aggravata tanto da necessitare ricoveri in strutture private in Emilia Romagna e a Prato. L’Asl aveva accordato alla famiglia con provvedimento scritto la permanenza a Gonfienti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025. Nei giorni scorsi però è arrivata l’amara realtà: “L’assistente sociale – spiega la nuora Solidea - ha detto che c’era un errore e che il soggiorno a Gonfienti erafino al 20 gennaio. Lei è classificata con disabilità gravissima ma ancora non ha ottenuto unin rsa, senza la nostra compartecipazione.