Milanotoday.it - A 5 anni con le amichette al centro estetico: trucchi, maschere, smalti. Fino a 500 euro per le "Baby Spa"

Leggi su Milanotoday.it

viso e. La nuova frontiera delle feste per bambine è la "Beauty Spa" (dal latino Salus per aquam, ossia aree dedicate al relax): due ore di trattamenti benessere, dove le piccole clienti vengono assistite, insieme alle loro invitate, da estetiste e truccatrici, per poi.