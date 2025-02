Lanazione.it - A 20 anni è la più giovane laureata d’Italia, 110 con lode alla Normale di Pisa

, 21 febbraio 2025 - Camilla Spezza, 20, allieva della ScuolaSuperiore di, è la piùin Italia. Aquilana, ha conseguito il 18 febbraio la laurea in filosofia con la votazione di 110 concon una tesi su “Thaumazein, thinking, pluralità. Filosofia e politica nella riflessione di Hannah Arendt”. Spezza risulta, al momento, l’unica, tra i laureati più giovani, ad aver frequentato l’intero ciclo di istruzione scolastica obbligatoria in Italia, con liceo quinquennale, e ad aver conseguito il titolo di laurea triennale frequentando, congiuntamente all’Università di, la ScuolaSuperiore, accessibile esclusivamente a seguito di una rigida selezione pubblica nazionale e nota per essere una delle più prestigiose università al mondo. Camilla, che si è diplomata al Liceo Classico “D.