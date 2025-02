Ilfattoquotidiano.it - 5 libri per bambini da leggere sulla neve: da “Inverno” a “La famiglia Quattrossa va a sciare”, storie di mondi incantati e amicizie che scaldano il cuore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non tutti amano la stagione invernale con le sue giornate corte, il suo grigiore e il freddo. In realtà, se guardata con altri occhi, può svelarci la sua vera magia. La natura intorno cambia colore, cadono le foglie sugli alberi, per vestirsi di un soffice manto bianco: la. Cosa c’è di più magico che guardare fuori dalla finestra i fiocchi discendere dal cielo? Un miracolo della natura che ci fa vivere emozioni e sognare ad occhi aperti, come scriveva Antonine Maillet: “Lapossiede questo segreto di ridare alun alito di gioia infantile”. Una selezione di 5dain baita prima o dopo essersi lanciati sulle piste con gli sci o lo slittino, davanti a panorami innevati, alla scoperta diche riil.L'articolo 5perda: da “” a “Lava a”,dicheilproviene da Il Fatto Quotidiano.