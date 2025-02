Quotidiano.net - 38 milioni di euro per progetti di energia rinnovabile in Italia

Via libera dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al finanziamento di oltre 38diper tutte le Regionine da destinare a "esemplari" di produzione dida fonti rinnovabili. Nel renderlo noto con un comunicato, il Mase spiega che "peresemplari si intendono impianti di produzione, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'". Come è chiarito nel provvedimento, questi"possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o Comunità energetiche rinnovabili" (Cer). I fondi, spiega il Mase, sono ripartiti in proporzione alla "potenza obiettivo" che le stesse amministrazioni devono raggiungere con il decreto "aree idonee".