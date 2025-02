Rompipallone.it - 25 milioni per il nuovo Vlahovic: è sfida Napoli-Inter

Ultimo aggiornamento 21 Febbraio 2025 9:49 di Giancarlo SpinazzolaIn vista del prossimo calciomercato estivo, i vari top club si preparano: pronti 25per il, ma èfraSi è appena conclusa anche questa sessione di calciomercato invernale e già le varie società stanno iniziando a mettere le carte in tavola e progettare i prossimi colpi estivi.L’obiettivo è arricchire la rosa ed è importante prendere le scelte più adatte. Il Calciomercato, infatti, non si ferma mai, e diversi sono i nomi che nelle ultime settimane stanno circolando. Diversi giocatori potrebbero giungere in Serie A e l’arrivo di alcuni di loro in vista dell’estate sembra essere sempre più concreto.Ci sono calciatori su cui diversi club stanno già focalizzando l’attenzione e, spesso, la competizione si fa sempre più forte.