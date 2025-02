Lanazione.it - 21 febbraio, il Museo di Storia Naturale compie 250 anni

Firenze, 212025 - Era il 21del 1775 quando il granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituì l’Imperiale e Realedi Fisica e, poi detto la Specola, primo esempio in Europa di istituzione scientifica aperta al pubblico. L’Università di Firenze festeggia quest’anno i 250deldidell’Ateneo. Deldioggi, oltre a Specola, fanno parte le realtà espositive di Antropologia, Orto botanico “Giardino dei Semplici”, Paleontologia ed Erbario. Per la ricorrenza l’Ateneo ha organizzato un ricco calendario di attività lungo tutto l’anno. Il programma delle celebrazioni si apre oggi con un convegno dal titolo “Si vedrà la Natura raccolta in un sol luogo” (ore 9.30 - Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco, 4). Porteranno il loro saluto la rettrice Alessandra Petrucci, il direttore generale musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro.