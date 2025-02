Gravidanzaonline.it - 10 celebrità che hanno condiviso le loro storie di depressione post-partum

Leggi su Gravidanzaonline.it

La salute mentale ha una lunga storia di stigma, che purtroppo ha impedito a molte persone di sentirsi abbastanza sicure da cercare aiuto. Secondo studi recenti, lacolpisce circa una donna su sette, anche se i tassi potrebbero essere ancora più alti a causa della sottostima. I sintomi possono essere difficili da riconoscere e la paura del ridicolo o della vergogna può essere schiacciante.Per fortuna, però, sempre piùsi sono fatte avanti per condividere leesperienze con la, e letestimonianze sono davvero importanti per aiutare le donne a sentirsi meno sole in questo.Queste sono alcune delle celebrity chedeciso di esporsi sull’argomento.Kylie JennerLa modella e influencer, madre di due figli, è stata sincera riguardo alle sue lotte