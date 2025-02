Oasport.it - Zverev: “Alcaraz e Sinner fanno meglio di me alcune cose. So già dove arriverà Fonseca”

Il tedesco Alexanderha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria negli ottavi di finale del Rio Open 2025 di tennis che nella notte italiana ha spalancato al teutonico le porte dei quarti del torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta brasiliana.L’analisi del tennista tedesco: “Penso che il mio livello stia gradualmente migliorando. Storicamente mi ci sono volute diverse partite per giocare un buon tennis sulla terra battuta, quindi sono soddisfatto dei miei progressi. Ciò che mi preoccupa un po’ è che il mio gomito potrebbe soffrire per l’elevata umidità. La palla è molto pesante, è difficile muoverla e questo non è il massimo per il mio problema“.Gli obiettivi stagionali del teutonico: “Sapete tutti quanto io voglia diventare campione Slam e numero 1 al mondo.