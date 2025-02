Juventusnews24.com - Zoff critico sul calcio italiano: «In Europa si viaggia a ritmi superiori, ma c’è un aspetto che non condivido»

di Redazione JuventusNews24sul: le parole dell'ex portiere della Juventus dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del PsvIntervenuto a LaPresse l'ex portiere della Juventus Dinoha commentato così il fallimento delle squadre italiane in Champions League. Le sue parole.– «Il nostro è un campionato esageratamente 'lavorato' dal Var. Sempre falli, interruzioni, cadute e questo presupponemolto più blandi. Inle squadreno a. Io dico di fare arbitrare gli arbitri. Non dico sul fuorigioco o sulla palla dentro o fuori, dove interviene la tecnologia, però per le altre cose è tutto esageratamente fiscale»