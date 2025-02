Movieplayer.it - Zero Day, recensione: la fragilità dell'America secondo l'essenza del grande racconto seriale

Robert De Niro è il protagonista di uno show thriller-politico in cui i presupposti narrativi spettacolarizzano (e smascherano) le contraddizioni statunitensi. Forse, tra le serie Netflix più ambiziose (per buona pace degli spettatori occasionali). In gergo, un attacco-day equivale al crollo inaspettato di un sistema informatico per mano degli hacker che sfruttano vulnerabilità sconosciute software e/o hardware. Ecco, la serie, decisamente ambiziosa (forse tra le più ambiziose di Netflix?), creato da Eric Newman si appoggia proprio sui concetti gergali - che abbiamo imparato purtroppo a conoscere - per creare un show tanto thriller quanto politico. Nemmeno a dirlo, uno show capace immediatamente di catturare l'attenzione degli utenti. Insieme aDay, diretta nelle sei puntate dalla fermezza di Lesli Linka Glatter, c'è un'idea effettivamente efficace, sorretta da una struttura livida, ritmata, coesa.