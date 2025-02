Quotidiano.net - “Zero Day”: presidente De Niro, missione salvare gli Usa e ritrovare la verità

Roma, 20 febbraio 2025 «Succederà di nuovo». Un messaggio apparso sullo schermo degli smartphone di ogni cittadino americano dopo un blackout informatico durato una manciata di minuti. Un attacco capace di paralizzare gli Stati Uniti, mandare fuori uso il traffico aereo e ferroviario e causare oltre tremila vittime. Un atto terroristico, non c’è dubbio. Ma per mano di chi? Per scoprirlo lassa Evelyn Mitchell con il volto di Angela Bassett chiede aiuto all’ex inquilino della Casa Bianca George Mullen, un Robert Dealla sua prima grande prova sul piccolo schermo in ‘Day’, serie tv dal 20 febbraio su Netflix in cui il ritmo del thriller si intreccia con il genere politico cospirazionista. Diretta da Lesli Linka Glatter (già regista di altre serie di spessore come ‘Mad Men’ e ‘Homeland’ fino alla più recente ‘Love & Death’), ‘Day’ è creata da Eric Newman e da una coppia di giornalisti politici, il corrispondente del ‘New York Times’ Michael Schmidt e l’ex produttore della NBC Noah Oppenheim.