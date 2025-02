Zero Day | la storia vera dietro alla serie tv Netflix con Robert De Niro

Leggi su Cinefilos.it

Day: latvconDeDay, con il veteranoDi, è disponibile suda oggi 20 febbraio 2025, dopo mesi di attesa. L’attesissimo thriller di cospirazione racconta ladi un attacco informatico che causa il caos. Per affrontare gli attacchi informatici, viene chiamato l’ex presidente George Mullen. Da quando sono iniziate le promozioni dello show, c’è una domanda costante sul fatto che lo show sia basato su una. Ecco uno sguardo alle possibilità.Day è basato su una?No,Day non è basato su una, ma in passato si sono verificati incidenti simili a quelli della, in cui le agenzie governative sono state minacciate da attacchisicurezza informatica. Ecco uno sguardo ad alcuni di questi eventi.