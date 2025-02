Zero Day la spiegazione del finale nel dettaglio

Leggi su Cinefilos.it

Day, ladel(nelDay è finalmente arrivato e qui viene spiegato cosa succede alla fine della miniserie.Day di Netflix è una delle uscite in streaming più attese del 2025, grazie al cast stellare e agli impressionanti creatori che lo rendono incredibilmente degno di nota. Ora che tutti e sei gli episodi diDay sono stati rilasciati, c’è molto da analizzare, con il complicato thriller politico che presenta ogni tipo di colpi di scena. Ecco quindi cosa succede neldiDay, quali questioni lasciate in sospeso dalla serie e comeDay potrebbe collegarsi alla vita reale.Day racconta la storia di George Mullen, interpretato da Robert De Niro, un ex presidente costretto a lasciare il pensionamento dopo che un devastante attacco informatico ha destabilizzato l’intero pianeta.