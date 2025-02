Palermotoday.it - Zen, studenti e associazioni ridisegnano il Giardino di via Primo Carnera

Leggi su Palermotoday.it

Era stata la scommessa di “Manifesta”, ildi Gilles Clement, in via, allo Zen, era stato ribattezzato "ilplanetario" per la sua funzione di arredo verde in piena integrazione con l’uomo. Ma adesso, a ripensarlo oltre l’arte e secondo i nuovi bisogni del quartiere.