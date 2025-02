Strumentipolitici.it - Zelensky, Usa e getta

Se c’è un altro sconfitto in questi giorni di avvio agli accordi di pace per l’Ucraina è proprio. Il presidente ucraino adesso è in estrema difficoltà. Nel loro primo contatto avvenuto a Riad, Stati Uniti e Russia lo hanno di fatto accompagnato alla porta nel momento in cui hanno parlato di elezioni.La notizia lo ha agitato molto. Di fronte alla sua mancata partecipazione al vertice, Trump ha affermato: In Ucraina non ci sono state elezioni e c’è la legge marziale. Il leader, mi dispiace dirlo, ha indici di gradimento bassissimi, al 4%. Le città del Paese sono state distrutte, non è capitato a Kiev perché i russi non vogliono lanciare troppi missili lì. Il popolo dell’Ucraina non svolge elezioni da molto tempo. Non è una questione della Russia, lo dico io e lo dicono tanti altri Paesi.