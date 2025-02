Quotidiano.net - Zelensky: Ucraina pronta per un accordo di investimenti e sicurezza con gli USA

"L'per unforte ed efficace dicon il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo proposto il modo più rapido e costruttivo per ottenere risultati. Il nostro team è pronto a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7". Lo ha scritto Volodymyrsu X dopo l'incontro con l'inviato Usa Keith Kellogg, definito "molto produttivo". "Sono grato agli Stati Uniti per tutta l'assistenza e il supporto bipartisan all'e al popolo ucraino. E' importante per noi, e per l'intero mondo libero, che la forza americana si faccia sentire", ha aggiunto.