Zelensky, il video in cui balla in abito rosso è un deepfake

Nelle ultime ore si è diffuso online unche sembra mostrare Volodymyrmentreinattillato e mantello all’interno di un locale per una festa di compleanno. Già migliaia le visualizzazioni, accompagnate da centinaia di commenti indignati e insulti personali. Il filmato tuttavia è un falso. Si tratta infatti di ungià in Rete almeno da gennaio 2024 e generato con un software di intelligenza artificiale utilizzando immagini di quattro anni prima, disponibili sull’account TikTok di un ballerino russo. Ilarriva in un periodo piuttosto delicato per il presidente ucraino, dopo che l’omologo americano Donald Trump lo ha definito un «comico mediocre» e un «dittatore senza elezioni». Parole riprese anche da Elon Musk: «Non può dire di rappresentare il volere del suo popolo, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni».