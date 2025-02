Zelensky ha bloccato Truth in Ucraina? In realtà, sembra il contrario

Leggi su Open.online

A seguito dell’attacco di Donald Trump al leader ucraino, diffondendo false notizie sul conflitto a favore della propaganda russa, sui social circola la presunta notizia cheabbial’accesso aSocial in. Per provarlo, gli utenti condividono una schermata con la scritta «Social is currently unavailable in your area», senza però accorgersi di un dettaglio fondamentale: in alto è presente il logo della piattaforma. Non si tratta di un messaggio istituzionale o di un avviso di disservizio tipico di un browser in caso di blocco.Per ulteriore verifica, ci siamo collegati con una VPNe una russa (qui sotto gli screen di questo test), ottenendo lo stesso risultato a pochi minuti di distanza tra un test e l’altro: «Social is currently unavailable in your area».