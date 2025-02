Leggi su Open.online

MaVolodymyrha il 4% di «» in, come ha detto ildegli Stati Uniti Donald Trump? Daiche arrivano da Kiev non sembra proprio. È vero che ilha perso consenso nel tempo, visto che all’epoca dell’invasione da parte della Russia (tra qualche giorno ne ricorrerà il terzo anniversario) viaggiava intorno al 90%. Mentre nel dicembre 2024 è arrivato al 52%. Ma nel frattempo, spiega l’ultima rilevazione del Kiis, l’istituto diucraino, è risalito al 57%. È evidente che c’è una discesa visto che solo nel dicembre 2023 la popolarità delera al 77%. Ma non è escluso che gli attacchi di Trump e i sorrisi conseguenti di Vladimir Putin da Mosca non contribuiscano a farla risalire.e iinA febbraio 2024, spiega oggi Il Messaggero, il consenso era invece al 64%.