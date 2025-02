Iltempo.it - Zelensky: "Con Usa e Ue sicuro che otterremo pace affidabile"

(Agenzia Vista) Kiev, 20 febbraio 2025 "Insieme all'America e all'Europa lapuò essere più sicura e questo è il nostro obiettivo. La cosa principale è che questo non è solo il nostro obiettivo, ma anche quello condiviso con i nostri partner. Soprattutto alla vigilia del terzo anniversario dell'inizio di questa guerra, una guerra che noi in Ucraina vogliamo porre fine fin dal primo secondo. Sonoche concluderemo con una. E affinché la Russia non possa tornare di nuovo in Ucraina, e che gli ucraini ritornino dalla prigionia russa, e che l'Ucraina abbia un futuro. Questo è un desiderio normale di ogni nazione". Così il Presidente ucrainoin un video. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev