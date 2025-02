Tpi.it - “Zeitenwende”: le elezioni spartiacque della Germania e un’Europa sempre più in crisi

Leggi su Tpi.it

Esattamente tre anni fa, a 72 ore dall’invasione russa dell’Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlò per la prima volta di «» (letteralmente: momento), inteso cioè come l’inizio di una nuova fase storica per la.Fu, quello, un discorso simbolico che il mondo intero osservò con estrema attenzione nel tentativo di interpretare le intenzioni del più importante Paese del Vecchio Continente.L’intento formale era quello di delineare, agli occhi del mondo, la nuova condizione di disordine globale e di insicurezza generale che con quell’atto atroce Putin aveva generato. L’intento di fondo, in realtà, era sfruttare quel momento per riabilitare lacome potenza globale militare, dandole la possibilità di tornare a parlare liberamente, all’interno del proprio dibattito pubblico, di difesa, di spese militari, e di una sua nuova posizione geostrategica; dibattito che, per oltre cinquant’anni, era stato sostanzialmente castrato fino ad allora, in virtù di un senso di colpa innato nelle generazioni dei governanti post-Seconda-Guerra-Mondiale.