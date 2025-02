Ilrestodelcarlino.it - Zaro e una difesa che prende troppi gol: "Succede a chi fa un gioco intrapredente"

Sabato scorso il suo piedone ha fatto quello che nei giochi dei bambini di una volta si chiamava ‘tana salvi tutti’. Eh sì, quel salvataggio sulla linea al 95’ sul tiro a botta sicura dello spezzino Kouda ha fatto passare dalla depressione all’esultanza, nell’arco di un nanosecondo, tutto il popolo canarino, cronisti compresi. E ieri Giovanni, canarino di turno nella consueta conferenza stampa del mercoledì, ha parlato di questo e di altro davanti a microfoni e taccuini nella sala stampa del Braglia. "Quando ho visto la palla che arrivava verso Kouda, mi sono messo sulla linea di porta, anche a rischio di tenere inaltri giocatori dello Spezia in caso di una respinta di Gagno: è un movimento che in determinate situazioni mi viene di fare spesso, perchè penso che in questi frangenti posso dare una mano al portiere.