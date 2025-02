Inter-news.it - Zanetti: «Inter vuol dire onore! Un ricordo indelebile contro la Roma»

è il protagonista della nuova puntata di “Capitani”, il format diTV realizzato insieme a DAZN. L’ultimo era stato Beppe Bergomi.FASCIA DA CAPITANO – Javierha espresso tutta la sua gioia raccontando il momento della consegna della fascia da capitano: «Essere con Giacinto Facchetti, che il primo giorno mi ha aspettato in terrazza Martini alla presentazione, mi ha fatto capire cosa volevadifendere la maglia dell’. Lo Zio (Bergomi, ndr) che mi ha dato la fascia quando lui ha smesso. Mi vengono in mente anche Picchi che è stato un grandissimo difensore e un grandissimo capitano. Essereistaessere fiero di una maglia che ha difeso per tanto tempo e io possoche mi sono innamorato dell’non dopo una vittoria ma dopo una sofferenza e per me questo è un valore unico».