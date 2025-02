Ilgiorno.it - Zaino sospeso, consegnato il dono ai bimbi

All’inizio era solo il caffè ad essere, ovvero già pagato, a beneficio di una sconosciuta/sconosciuto. Poi ci fu il cane" ossia la donazione di un cane guida a una persona non vedente. Oggi parliamo di, un progetto Lions International che sostiene le famiglie in difficoltà nell’acquisto di un corredo scolastico adeguato. Tutti possono aderire all’iniziativa, donando materiale o acquistandolo direttamente nei negozi aderenti e riponendolo nei punti di raccolta. Venerdì è statoquanto raccolto con loaidella scuola dell’infanzia della Parrocchia del Santissimo Redentore. Tre le cartolerie in città coinvolte: Multioffice di piazza Carroccio, Cartolandia di corso Sempione e Cartoleria del Corso di corso Garibaldi, che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Lions Club Legnano Castello le Robinie di Legnano.