Yildiz non incide: «Ingresso anonimo, ci si aspetta questo da lui». Voto troppo basso rispetto alle sue qualità

di Redazione JuventusNews24, attaccante della Juve, è stato giudicato da quel giornale nel day after di PSV Juve: ecco come è stata etichettata la sua prestazione Kenan è entrato a partita in corso, ma non ha inciso come Thiago Motta pensava e sperava nella sfida contro il PSV. Il numero 10 della Juve è stato protagonista di uno spezzone di gara assolutamente impalpabile e non degno della maglia che porta. Di se ne è accorta anche La Gazzetta dello Sport, che ha bocciato il turco con giudizio. 5 –, non mai e prende un'ammonizione per simulazione evidente: ci si di più da lui.