WWE | Shawn Michaels avrebbe detto di avere uno o due match rimasti in lui

potrebbe non aver ancora finito. Il WWE Hall of Famer, che si è ufficialmente ritirato nel 2010 dopo aver perso contro The Undertaker a WrestleMania 26, ha apparentemente lasciato intendere diancora qualcosa da dare.Durante una recente sessione di domande e risposte a For The Love of Wrestling, la rising star JDC ha rivelato di aver avuto una conversazione con HBK a NXT, durante la quale la leggenda ha sganciato una bomba:“Sai con chi ho parlato la scorsa settimana a NXT? Con,” ha rivelato JDC. “Mi hache sente diancora uno o due incontri in sé. È lui il motivo per cui ho iniziato questo percorso, quindi, onestamente, probabilmente non accadrà mai, ma sarebbe il mioda sogno.”è stato fermo per anni sulla decisione che la sua carriera sul ring fosse finita, rompendo quella promessa solo una volta nel 2018 per una reunion speciale della DX contro The Undertaker e Kane a Crown Jewel.