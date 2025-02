Zonawrestling.net - WWE: Sembrano rientrati i problemi tra Corey Graves e dirigenza

Nelle scorse settimane si è parlato ditrae WWE a seguito del suo spostamento al tavolo di commento di NXT. Il telecronista non ha mancato di rendere noto il suo mal di pancia sui social e per alcune settimane è rimasto off screen. Poi il ritorno al tavolo di commento. Sembra ora che il clima si sia rasserenato.Clima serenoSecondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select, il clima trae WWE si sarebbe rasserenato. Le parti sarebbero in buoni rapporti e la federazione continua a considerarlo un elemento prezioso e a ben volerlo.ha ancora due anni di contratto e, salvo cataclismi, è destinato a rimanere in WWE per i prossimi anni. Staremo a vedere se poi ritornerà anche al tavolo di commento del main roster.