WWE | Penta rivela di convivere con un infortunio da 3 anni

ha svelato dicon una lesione al bicipite da ben tre. La star della WWE è apparsa recentemente su Celtic Warrior Workouts, il format di allenamento di Sheamus, e durante la conversazione con il suo collega hato di aver lottato con uno strappo al bicipite per un lungo periodo di tempo.Il luchador ha confermato che la lesione è effettivamente uno strappo e che, ad oggi, il muscolo è ancora danneggiato. Quando gli è stato chiesto come sia avvenuto l’, ha spiegato:“Trefa, un wrestler mi ha colpito con un calcio e mi ha rotto il bicipite.”Nonostante l’non sia mai stato curato completamente,ha assicurato di poter continuare ad allenarsi senza problemi. Il lottatore messicano è rimasto attivo per tutto questo tempo e il mese scorso ha finalmente debuttato a Monday Night Raw.