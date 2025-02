Zonawrestling.net - WWE: Il governo egiziano vieta l’ingresso a Logan Paul

Ilhato adi visitare il paese.Lo YouTuber Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come Mr. Beast, ha recentemente pubblicato un video in cui esplora le Grandi Piramidi di Giza in collaborazione con la Egypt Film Commission. Parlando del video nel suo ultimo vlog, l’ormai controversa star della WWE,, ha rivelato di aver chiesto di prendere parte a questo viaggio. Tuttavia, ilha chiarito che non era il benvenuto nel paese:“Mr. Beast ha appena pubblicato un nuovo video in cui esplora le piramidi o qualcosa del genere. Io adoro le piramidi, quindi gli ho chiesto: ‘Jimmy, posso venire?’ E lui ha risposto: ‘Certo, amico.’ Poi, una settimana dopo, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Amico, purtroppo ilha deciso che tu non puoi venire.