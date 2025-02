Zonawrestling.net - WWE: Cambiamenti in vista per la Hall of Fame, addio al format attuale?

La WWE potrebbe apportare grandialla cerimonia dellaofdi quest’anno. Mentre si specula sulla possibilità che l’MSG Sphere sia la sede dell’evento, un nuovo report suggerisce che la WWE non ha ancora definito alcun dettaglio e che potrebbe esserci un grande cambiamento nel.Secondo WrestleVotes, i dirigenti della WWE non sono soddisfatti della recente tendenza di tenere la cerimonia dellaofsubito dopo SmackDown nel weekend di WrestleMania:“Parlando con alcune fonti, abbiamo sentito diverse ipotesi su quando e dove si svolgerà la cerimonia dellaof2025. Alcuni all’interno della compagnia non apprezzano affatto il recentedella cerimonia dopo SmackDown. Ci è stato detto che la WWE sta considerando un cambiamento, e finora nei materiali promozionali di WrestleMania non è stata menzionata né la data né il luogo dell’evento.