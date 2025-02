Zonawrestling.net - WWE: Annunciato un Lumberjack Match tra Ethan Page e Je’Von Evans per il live event di sabato

Il risultato deldi Vengeance Day ha stupito molti: dopo settimane di attacchi brutali ai danni disembrava destinato a subire la vendetta di, ma grazie a un uppercut improvviso e alla Twisted Grit All Ego è riuscito a sconfiggere lo Young OG, lasciando senza parole il pubblico. E mentre nella puntata di ierisembra aver messo nel mirino il neo arrivato Ricky Saints, la sfida connon è ancora finita.La resa dei conti in un?Comedai canali social di NXT,infatti si sfideranno questo, alshow di Sebring, con una stipulazione speciale: si tratterà di un, una stipulazione che in WWE non vedevamo da qualche tempo – precisamente daltra Miz e Damian Priest di Wrestlemania Backlash 2021, quello in cui ierano zombie.