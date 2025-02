Winter Palace | dietro le quinte della produzione franco-svizzera su Netflix

Leggi su Cinefilos.it

lesuLa prima serieprodotta daè una cofrancese sviluppata con Oble Studios. Il co-fondatoresocietà, il produttore Hugo Brisbois, spiega il ruolo di Oble in questo dramma in costume, che racconta la nascita dell’ospitalità di lusso innel 1899.Da dove nasce l’idea originale di “”?Hugo Brisbois: L’idea si ispira liberamente alla vita di uno dei primi albergatori che aprì uno stabilimento nelle Alpi durante l’inverno. Si chiamava Johannes Badrutt e aprì il Kulm Hotel a St. Moritz, nel cantone svizzero dei Grigioni. All’epoca, tutti gli hotelzona aprivano solo d’estate, funzionando come sanatori. La gente veniva per cure, ecc. “” racconta la storiaprima stagione di vacanze invernali, come la conosciamo oggi.